Report de la visite d'Etat de Macron en Suède

Report de la visite d'Etat de Macron en Suède













PARIS, 18 octobre (Reuters) - La visite d'Etat d'Emmanuel Macron en Suède, prévue de lundi à mercredi prochain, est reportée, a annoncé mercredi l'Elysée après un entretien téléphonique entre le président français et le roi Carl XVI Gustaf. La présidence française ne précise pas les motifs de ce report, qui survient dans un contexte international tendu au Proche-Orient, alors que la France et la Suède ont été visés par des attentats djihadistes. "Sa Majesté le roi de Suède a fait savoir au Président de la République qu'il se réjouit d'accueillir le Président et Mme Macron à une date ultérieure", écrit la présidence française. La France est sous le choc du décès d'un professeur tué vendredi dans un lycée d'Arras (Nord) par un jeune homme radicalisé. Deux ressortissants suédois ont été assassinés à Bruxelles lundi soir par un Tunisien au nom de l'Etat islamique. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Jean-Stéphane Brosse)