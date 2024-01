Repli en vue pour les Bourses européennes, suspendues à la BCE

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en repli à l'ouverture jeudi, dans la perspective de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) et avant la publication d'indicateurs clés aux Etats-Unis. Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien céderait 0,26% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une baisse à l'ouverture de 0,27%, contre 0,22% pour le Dax à Francfort, et 0,10% pour l'EuroStoxx 50. La BCE publiera sa prochaine décision de politique monétaire à 13h15 GMT, avant de la commenter au cours d'une conférence de presse à 13h45 GMT. Si les marchés s'attendent à une nouvelle pause dans les hausses de taux, la conférence de presse pourrait donner davantage d'indications sur les perspectives de la banque centrale, alors que la situation sur le front de l'inflation se complique et que les déclarations restrictives des membres du conseil des gouverneurs de l'institution ont poussé les investisseurs à revoir à la baisse leurs anticipations de baisses de taux pour 2024. La présidente de la BCE, Christine Lagarde, pourrait néanmoins s'élever contre ces anticipations qui prévoient 130 points de base d'assouplissement, et une première baisse en juin. La publication du PIB au quatrième trimestre aux Etats-Unis, à 13h30 GMT, animera les échanges outre-Atlantique. Les marchés américains demeureront néanmoins focalisés sur la publication de l'indicateur d'inflation PCE vendredi, à quelques jours de la prochaine décision de la Réserve fédérale. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, le S&P-500 battant encore son record de clôture, alors que les résultats solides de Netflix ont alimenté l'optimisme des investisseurs.L'indice Dow Jones a cédé 0,26% à 37.806,39 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,08% à 4.868,55 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,36% à 15.481,92 points. Après avoir fait état mardi post-clôture d'une importante hausse de ses abonnés au quatrième trimestre, dépassant nettement les attentes de Wall Street, Netflix a bondi de près de 10,7% pour s'établir à un pic de deux ans. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse jeudi, alors que les investisseurs envisagent un abandon prochain par la Banque du Japon de sa politique monétaire ultra-accomodante. L'indice Nikkei a gagné 0,03% à 36.236,47 points et le Topix, plus large, a pris 0,11% à 2.532,05 points. Nidec a chuté de 3,2%, parmi les pires performances du Nikkei, après que le fabricant de moteurs électriques a réduit de près de 20% ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de l'année. Les actions chinoises progressent pour la troisième séance consécutive, après que la banque centrale a annoncé de nouvelles politiques de soutien, dont une réduction importante des réserves bancaires, afin de soutenir une économie et des marchés fragiles. Le SSE Composite de Shanghai prend 2,66%, le CSI 300 1,69%, l'indice hongkongais Hang Seng 1,77%. TAUX Les rendements américains reculent légèrement dans un contexte attentiste. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 1,7 pb à 4,1607%, tandis que le taux à deux ans est stable à 4,3737%. CHANGES Les marchés de change demeurent calmes avant la décision de la BCE. Le dollar grignote 0,09% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,06% à 1,0877 dollar, et la livre sterling 0,09% à 1,2712 dollar. En Asie, le yen se replie de 0,23% à 147,84 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien fait du surplace à 0,6576 dollar. PÉTROLE Le pétrole remonte après la décision de la banque centrale chinoise et après que les inventaires de brut aux Etats-Unis ont chuté de 9,2 millions de barils la semaine dernière, selon les chiffres de l'Energy Information Administration, bien plus que le consensus. Le Brent avance de 0,49% à 80,43 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,57% à 75,52 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Climat des affaires janvier 100 100 DE 09h00 Indice Ifo du climat des janvier 86,7 86,4 affaires US 13h30 PIB préliminaire T4 2% 4,9% US 13h30 Inscriptions au chômage semaine au 200.000 187.000 15 janvier (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)