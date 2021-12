Repli en vue en Europe, l'inflation aux USA en ligne de mire (actualisé)

PARIS, 10 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir dans le rouge vendredi avant des chiffres très attendus sur l'inflation aux Etats-Unis, qui pourraient influencer les décisions et discours de la Réserve fédérale la semaine prochaine. Les contrats à terme sur indices suggèrent une baisse de 0,48% pour le CAC 40 à Paris, de 0,58% pour le Dax à Francfort, de 0,46% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,56% pour l'EuroStoxx 50. Ce dernier a gagné 3,14% sur les quatre premières séances de la semaine et le CAC 40 3,59%.

La publication à 13h30 GMT des statistiques mensuelles des prix à la consommation américains, le principal rendez-vous macroéconomique de la semaine, pourrait susciter des réactions marquées à cinq jours des décisions de la Fed. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que la hausse de l'indice des prix à la consommation (CPI) se soit encore accélérée en novembre à 6,8% sur un an après 6,2% en octobre, ce qui marquait déjà un plus haut de 31 ans. Une telle évolution plaiderait pour une accélération du "tapering", la réduction des achats d'obligations de la banque centrale, et un relèvement des taux plus tôt qu'anticipé jusqu'à présent. "L'inflation va s'accélérer. Nous pensons donc que cette évolution signifie qu'une hausse de taux en mars est très possible", dit ainsi Tom Porcelli, chef économiste de RBC Capital pour les Etats-Unis. "Le marché évalue à environ 40% la probabilité de cette hypothèse mais nous pensons désormais qu'elle est un peu supérieure." En Allemagne, la hausse des prix calculée aux normes européennes a été confirmée à 6% en rythme annuel en novembre.

LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi après trois séances consécutives de hausse, les investisseurs ayant opté pour des prises de bénéfices dans l'attente des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a perdu 0,06 point à 35.754,69, le Standard & Poor's 500 a cédé 33,76 points (-0,72%) à 4.667,45 et le Nasdaq Composite a reculé de 269,62 points (-1,71%) à 15.517,37. Les contrats à terme sur indices suggèrent pour l'instant une ouverture stable. Dans les échanges hors séance après la clôture, Oracle a gagné jusqu'à plus de 10% après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour le trimestre en cours.

EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a perdu 1%, le repli des valeurs technologiques dans le sillage du Nasdaq ayant amplifié l'effet du réflexe de prudence de mise avant l'inflation américaine. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a cédé 0,18% et le CSI 300 0,46% après des statistiques officielles inférieures aux attentes sur le crédit bancaire et la masse monétaire. Les valeurs de l'immobilier pèsent aussi sur la tendance: à Hong Kong, le Hang Seng recule de 0,89% et Evergrande de 1,67% après l'abaissement de sa note de crédit par Fitch.

CHANGES/TAUX Le dollar cède un peu de terrain face aux autres grandes devises (-0,02%) avant les statistiques des prix à la consommation et affiche pour l'instant une hausse marginale sur l'ensemble de la semaine, comme sur les deux précédentes. L'euro oscille autour de 1,13 dollar. Le yuan reprend un peu de terrain face au billet vert après avoir souffert jeudi de la décision de la Banque populaire de Chine de relever les réserves obligatoires de change des banques pour la deuxième fois depuis juin. Sur le marché des emprunts d'Etat, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans remonte à 1,5128% après avoir reculé jeudi pour la première fois en quatre séances. En Europe, le rendement du Bund à dix ans est pratiquement inchangé dans les premiers échanges à -0,347%.

PÉTROLE Le marché pétrolier est en baisse mais ce repli ne remet pas en cause le fait qu'il se dirige vers sa plus forte hausse hebdomadaire depuis fin août grâce au reflux des craintes liées à Omicron. Le Brent abandonne 0,46% à 74,08 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,32% à 70,71 dollars. Tous deux affichent pour l'instant une progression de plus de 6% depuis vendredi dernier après six semaines consécutives de repli.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 DÉCEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Prix à la consommation novembre +0,7% +0,9% - sur un an +6,8% +6,2% USA 15h00 Indice de confiance du décembre 67,1 67,4 Michigan (1re estimation) * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUE S Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-22 28437,7 -287,70 -1,00% +3,62% 5 7 Topix 1975,48 -15,31 -0,77% +9,46% Hong Kong 24040,4 -214,41 -0,88% -11,72% 5 Taiwan 17826,2 -87,86 -0,49% +21,00% 6 Séoul 3010,23 -19,34 -0,64% +4,76% Singapour 3134,37 -8,08 -0,26% +10,22% Shanghaï 3666,35 -6,69 -0,18% +5,57% Sydney 7353,50 -31,00 -0,42% +11,63% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 35754,6 -0,06 +0,00% +16,82% 9 S&P-500 4667,45 -33,76 -0,72% +24,26% Nasdaq 15517,3 -269,62 -1,71% +20,40% 7 Nasdaq 16149,5 -244,76 -1,49% +25,30% 100 7 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street

MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1849,96 -2,79 -0,15% +20,40% 300 Eurostoxx 4208,30 -24,79 -0,59% +18,46% 50 CAC 40 7008,23 -6,34 -0,09% +26,24% Dax 30 15639,2 -47,83 -0,30% +14,00% 6 FTSE 7321,26 -15,79 -0,22% +13,32% SMI 12607,6 +10,20 +0,08% +17,79% 3 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1287 1,1292 -0,04% -7,58% Dlr/Yen 113,57 113,44 +0,11% +10,08% Euro/Yen 128,20 128,14 +0,05% +1,01% Dlr/CHF 0,9251 0,9232 +0,21% +4,52% Euro/CHF 1,0442 1,0429 +0,12% -3,39% Stg/Dlr 1,3220 1,3219 +0,01% -3,31% Indice $ 96,2480 96,2710 -0,02% +0,08% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3480 +0,0000 Bund 2 -0,6990 +0,0030 ans OAT 10 0,0060 +0,0020 +35,40 ans Treasury 10 ans 1,5128 +0,0260 Treasury 2 ans 0,7227 +0,0370

PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut 70,71 70,94 -0,23 -0,32% +15,52% léger US Brent 74,08 74,42 -0,34 -0,46% +12,19% (Rédigé par Marc Angrand, avec Tom Westbrook à Sydney, édité par Blandine Hénault)