Repli en vue en Europe avec le retour des craintes macroéconomiques

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture dans le sillage de la clôture de Wall Street, la remontée du dollar, l'accentuation des pressions inflationnistes et les propos jugés restrictifs de certains membres de la Réserve fédérale américaine (Fed) étant susceptibles d'alimenter l'aversion au risque. Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,70% pour le CAC 40 à Paris, qui a inscrit jeudi un record en séance à 7.387,29 points. Le Dax à Francfort pourrait refluer de 0,75%. Le FTSE 100 à Londres, qui est monté la veille à un pic historique à 8.047,06 points, est attendu en baisse de 0,27%. L'EuroStoxx 50, pour sa part, devrait reculer de 0,84%. Comme dans les précédentes séances, de nombreuses publications financières d'entreprises en Europe devraient animer les échanges, notamment celles d'EDF, Hermès, Safran, Air France-KLM, Allianz ou encore Mercedez-Benz. Côté statistiques, les données sur les prix à la production aux Etats-Unis ont montré jeudi une augmentation en janvier au rythme le plus soutenu en sept mois, tandis que les inscriptions au chômage dans le pays ont reculé de manière inattendue la semaine dernière, nouveau signe d'un marché du travail dynamique alors que la Fed s'emploie à freiner la demande pour juguler l'inflation. "Les dernières données confirment le point de vue de la Fed selon lequel il faut continuer à augmenter les taux et les maintenir plus haut, plus longtemps", estime Tapas Strickland, économiste chez National Australia Bank. Deux responsables de la Fed, Loretta Mester et James Bullard, ont en outre déclaré jeudi que la banque centrale américaine aurait probablement dû relever ses taux davantage qu'elle ne l'a fait au début du mois et ont souligné que des hausses supplémentaires du coût du crédit étaient indispensables pour ramener l'inflation au niveau souhaité. En Europe, où les inquiétudes macroéconomiques ont été reléguées au second plan dans les dernières séances à la faveur de solides résultats d'entreprises, elles pourraient faire leur retour ce vendredi avec la publication des prix à la production en Allemagne (07h00 GMT), des prix à la consommation en France (07h45 GMT) et des ventes au détail en Grande-Bretagne (07h00 GMT). A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette baisse jeudi après des indicateurs économiques qui ont alimenté les craintes de voir la Fed continuer à relever ses taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a cédé 1,26% à 33.696,39 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 1,38% à 4.090,51 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,78% à 11.855,83 points. Tous les secteurs majeurs du S&P-500 ont fini dans le rouge, notamment avec Tesla, qui a reculé de 5,7% à la suite de l'annonce du rappel de 362.000 véhicules aux Etats-Unis pour un problème lié au logiciel de conduite autonome. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en repli de 0,66% à 27.513,13 points et le Topix, plus large, a cédé 0,46% à 1.991,93 points. En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,35% et le CSI 300 perd 0,94%. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon), pour sa part, reculait de 0,68%, se dirigeant vers une troisième semaine consécutive dans le rouge. TAUX/CHANGES Les rendements des bons du Trésor américain à dix ans et à deux ans montent vendredi à respectivement 3,87% et 4,65%. Le dollar avance de 0,12% vendredi face à un panier de devises de référence, à un nouveau sommet de six semaines, tandis que l'euro recule de 0,34%, à 1,0632 dollar, à un creux depuis le 9 janvier. PÉTROLE Les cours pétroliers s'acheminent vers un repli hebdomadaire de plus de 2% en raison des inquiétudes sur la demande liées à la perspective d'une remontée prolongée des taux d'intérêt de la Fed. Le Brent perd vendredi 0,97% à 84,31 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,07% à 77,65 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard)