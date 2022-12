Repli en vue en Europe avant de nouvelles décisions des banques centrales (actualisé)

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse jeudi à l'ouverture, les investisseurs continuant à faire preuve de prudence avant les annonces de politique monétaire en zone euro et au Royaume-Uni et après les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed) qui a jugé prématuré d'évoquer une réduction des taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,65% pour le CAC 40 à Paris, de 0,64% pour le Dax à Francfort, de 0,35% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,73% pour l'EuroStoxx 50.

La Fed a annoncé mercredi une hausse d'un demi-point de son taux d'intérêt directeur et fait part de nouvelles projections économiques qui impliqueront au moins des hausses de taux supplémentaires de 75 points de base en 2023 et une croissance très limitée de l'économie américaine.

Les propos de Jerome Powell, le président de la Fed, lors de la conférence qui a suivi ces annonces, ont été jugés non seulement restrictifs mais ils ont également réveillé les craintes d'une récession, provoquant une inversion encore plus marquée de la courbe des rendements des taux entre les obligations à court terme et celles à long terme.

"C'est un message très 'hawkish' (faucon) de la Fed: un taux terminal nettement plus élevé qu'en septembre avec également un risque réel de hausse", écrivent dans une note les analystes de TD Securities, faisant référence à la projection par la Fed d'un pic de taux au-dessus de 5%, un niveau inédit depuis la forte récession économique de 2007.

Des relèvements de 50 points de base des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE), de la Banque d'Angleterre (BoE) et de la Banque nationale suisse (BNS) sont également attendus ce jeudi.

Côté statistiques économiques, les investisseurs prendront connaissance à 12h30 des données mensuelles sur les ventes au détail aux Etats-Unis. Le consensus Reuters table sur une contraction de 0,1% d'un mois sur l'autre après un gain de 1,3% en octobre.

En Chine, les ventes au détail ont reculé de 5,9% en novembre, la contraction la plus forte depuis mai, tandis que la production industrielle a ralenti à 2,2% en rythme annuel et les investissements dans l'immobilier ont chuté de 19,9%, à un creux de plus de 20 ans.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

Hennes & Mauritz (H&M) a fait état jeudi une d'une hausse de 10% de ses ventes nettes sur un an pour son quatrième trimestre fiscal, allant de septembre à novembre, un chiffre légèrement supérieur aux attentes du marché.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, à l'issue d'une séance volatile, après que la Fed a décidé de relever les taux d'intérêt de 50 points de base, comme attendu, mais en disant anticiper des taux élevés pour une durée plus longue.

L'indice Dow Jones a cédé 0,42%, ou 142,29 points, à 33.966,35 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 24,33 points, soit 0,61%, à 3.995,32 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 85,93 points (0,76%) à 11.170,89 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini en baisse de 0,37% à 28.051,7 points et le Topix, plus large, a reflué de 0,18% à 1.973,9 points, freinée par les inquiétudes sur les projections de la Fed.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,25% et le CSI 300 cède 0,07% après des statistiques montrant une nouvelle détérioration de l'économie chinoise.

TAUX

Dans les échanges en Asie, le rendement des emprunts américains à dix ans recule à 3,49% et celui à deux ans à 4,24% tandis que le "spread" entre ces deux maturités passe à -75,2 points, une inversion signalant une récession à un horizon à court terme.

En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans, qui a fini mercredi en hausse à 1,93%, soutenu par les informations de Reuters selon lesquelles les prévisions présentées jeudi par la BCE incluront une inflation encore supérieure à 2% en 2025, prend encore cinq points jeudi à 1,98%.

CHANGES

La perspective d'une hausse des taux aux Etats-Unis pendant une longue période soutient le dollar qui avance de 0,22% face à un panier de devises de référence.

L'euro recule à 1,0653 dollar (-0,27%) et la livre abandonne 0,29% à 1,2385 dollar avant les décisions de la BCE et de la BoE.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont orientés à la baisse dans les échanges en Asie avec la vigueur du dollar tandis que la perspective d'un prolongement du resserrement monétaire des banques centrales provoque des craintes sur la demande.

Le Brent perd 0,79% à 82,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,98% à 76,52 dollars.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Matthieu Protard et Blandine Hénault)