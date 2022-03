Repli en vue en Europe après Wall Street (actualisé)

PARIS, 15 (Reuters) Les Bourses européennes après clôture mitigée Wall Street, séance l'absence résultats négociations l'Ukraine Russie, à très première d'intérêt américains ans. La l'épidémie COVID-19 Chine, chaînes d'approvisionnement, pèse également investisseurs. Les à suggèrent 1,07% CAC 40 à Paris, 1,44% Dax à Francfort, 1,35% FTSE 100 à Londres 1,59% l'EuroStoxx 50. Plusieurs été début journée à Kiev, ukrainienne, sirènes d'alerte pays. Une cinquième négociations l'Ukraine Russie s'ouvrir journée négociateur n'a débouché avancée. Parallèlement, Etats-Unis Chine d'armes à Moscou l'Union européenne adopté intérêts . Si Ukraine, Russie présenter "opération spéciale", préoccupation première investisseurs, marquée COVID-19 Chine, autorités à à villes, à inquiétude. "La Chine être zéro 5,5%", l'objectif Pékin année, Hong Hao, Bocom International. "Il l'Ukraine, américaines Chine l'augmentation COVID, ça n'inspire bon." Dans contexte, qu'attendu détail Chine très provisoirement. La à décisions Réserve fédérale, première d'endiguer l'inflation. LES VALEURS

A SUIVRE : A WALL STREET

La Bourse New York désordre lundi, pénalisée l'absence d'avancées autorités réunion comité monétaire Fed. L'indice Dow Jones 1,05 à 32.945,24 Standard & Poor's 500 31,2 points, 0,74%, à 4.173,11 Nasdaq Composite reculé 262,59 (-2,04%) à 12.581,22. Apple, 2,66% après l'annonce Foxconn activités Chine l'épidémie COVID-19. Les à suggèrent l'instant à l'ouverture.

CHANGES/TAUX

Le 0,11% à référence l'euro, à 1,0993 écarts marqués à l'approche Fed. Sur marché obligataire, Trésor américain l'essentiel lundi, portés à l'été 2019, marché relèvement directeurs. Le s'affiche à 1,8285% à 2,1153%. Sur marché européen, allemand, 2018 à 0,379%, à 0,355% échanges. EN ASIE À Bourse Tokyo, l'indice Nikkei, commencé journée rouge, 0,15%, détail Chine rassuré investisseurs. En Chine pourtant, à inquiétudes suscitées l'épidémie COVID-19, l'avertissement adressé à Pékin Washington qu'entraînerait à Russie, décision inchangé facilité prêt à an, à 2,85%, marché baisse. L'indice SSE Composite Shanghai 4,95% CSI 300 cédé 4,57%. À Hong Kong, Hang Seng 6,49% l'indice .HSTECH> (-7,99%) accuse désormais une chute de plus de 20% depuis vendredi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier poursuit son repli et évolue désormais à son plus bas niveau depuis deux semaines, la poursuite des discussions entre l'Ukraine et la Russie apaisant en partie les craintes de pénurie de brut, d'autant que le rebond épidémique en Chine risque de freiner la demande. Le Brent abandonne 5,58% à 100,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 5,34% à 97,51 dollars. Ce dernier n'était pas revenu sous 100 dollars depuis le 1er mars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 15 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Inflation (définitif) février +0,8% +0,8%* - sur un an +4,1% +4,1%* EZ 10h00 Production industrielle janvier +0,1% +1,2% - sur un an -0,5% +1,6% DE 10h00 Indice ZEW du sentiment des mars 10,0 54,3 investisseurs USA 12h30 Indice d'activité "Empire mars 7,00 3,10 State" USA 12h30 Prix à la production février +0,9% +1,0% - sur un an +10,0% +9,7% * première estimation LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 25346,4 +38,63 +0,15% -11,97% 8 Topix 1826,63 +14,35 +0,79% -8,32% Hong Kong 18361,6 -1169,9 -5,99% -21,52% 7 9 Taiwan 16926,0 -336,98 -1,95% -7,10% 6 Séoul 2621,53 -24,12 -0,91% -11,96% Singapour 3236,83 +4,80 +0,15% +3,62% Shanghaï 3063,97 -159,57 -4,95% -15,82% Sydney 7097,40 -52,00 -0,73% -4,66% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 32945,2 +1,05 +0,00% -9,34% 4 S&P-500 4173,11 -31,20 -0,74% -12,44% Nasdaq 12581,2 -262,59 -2,04% -19,58% 2 Nasdaq 100 13046,6 -255,19 -1,92% -20,06% 4 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street

MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1705,28 +17,62 +1,04% -9,78% 300 Eurostoxx 3741,10 +54,32 +1,47% -12,97% 50 CAC 40 6369,94 +109,69 +1,75% -10,95% Dax 30 13929,1 +301,00 +2,21% -12,31% 1 FTSE 7193,47 +37,83 +0,53% -2,59% SMI 11678,9 +183,25 +1,59% -9,29% 4 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0999 1,0939 +0,55% -3,25% Dlr/Yen 117,97 118,18 -0,18% +2,53% Euro/Yen 129,76 129,28 +0,37% -0,43% Dlr/CHF 0,9383 0,9385 -0,02% +2,86% Euro/CHF 1,0320 1,0269 +0,50% -0,49% Stg/Dlr 1,3042 1,3000 +0,32% -3,60% Indice $ 98,9010 98,9990 -0,10% +2,84% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,3500 -0,0240 Bund 2 ans -0,3640 -0,0230 OAT 10 ans 0,8260 -0,0210 +47,60 Treasury 10 ans 2,1117 -0,0280 Treasury 2 ans 1,8285 -0,0200 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 97,91 103,01 -5,10 -4,95% +59,96% US Brent 101,45 106,90 -5,45 -5,10% +53,64% (édité par Matthieu Protard)