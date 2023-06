Repli en vue à Wall Street, inquiétudes sur la Chine

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse mardi, tandis que les marchés européens reculent à la mi-séance, le dernier soutien de la Chine à son économie étant d’une ampleur moindre qu’anticipée par les marchés. Après un week-end prolongé à la Bourse de New York, les futures sur indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,37% pour le Dow Jones, de 0,40% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,50% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 perd 0,32% à 7.291 points vers 10h10 GMT. À Francfort, le Dax, plus exposé à la conjoncture chinoise, perd 0,60%, tandis que le FTSE, à Londres, stagne. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 baisse de 0,30%, contre 0,10% pour l'EuroStoxx 50 de la zone euro et 0,37% pour le Stoxx 600. La Chine a abaissé mardi deux taux d’intérêt de référence, une décision attendue par l’ensemble des analystes interrogés par Reuters qui tablaient toutefois sur une baisse plus importante alors que l’économie chinoise présente des signes de ralentissement. "L'aversion pour le risque se poursuit mardi après la baisse d’une ampleur décevante du taux LPR à 5 ans en Chine", explique Kenneth Broux, directeur de la recherche sur les entreprises chez Société Générale. "Ces nouvelles mesures d'assouplissement, combinées aux injections de liquidités, suivent les plans de relance annoncés ce week-end et jugés vagues et décevants, selon certains". "La baisse des taux n’atteint que 10 pb: cela est mieux que rien, mais ne sera pas terriblement efficace pour soutenir une économie en ralentissement", abondent les stratégistes d’ING. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Le projet de rachat à 20 milliards de dollars (18,29 milliards d'euros) de la plateforme Figma par Adobe est scruté par les régulateurs européens de la concurrence, selon des informations du Financial Times. LES VALEURS EN EUROPE Sanofi est en tête du Stoxx 600 et du CAC 40, en hausse de 3,23%, après avoir annoncé mardi avoir remporté l'arbitrage initié par Boehringer Ingelheim dans le dossier du Zantac, un traitement de l'acidité gastrique accusé d'être cancérigène. Valneva s’envole à la suite de résultats expérimentaux encourageants pour un vaccin contre le chikungunya, et affiche la plus forte hausse du SBF 120, en hausse de 14,89%. Neoen le suit, en progression de 4,53%, après avoir revu ses prévisions d’EBITDA ajusté à la hausse. A l’inverse, Lanxess plonge de 16,50%, la pire performance du Stoxx 600, le groupe ayant revu ses prévisions de bénéfice à la baisse pour le deuxième trimestre et l'ensemble de l'année. Renault est la lanterne rouge du CAC 40, en baisse de 3,65% : son ancien PDG Carlos Ghosn a engagé des poursuites contre le partenaire du groupe, Nissan, à qui il réclame un milliard de dollars, selon des informations de Reuters. TAUX En Europe, le mouvement d’aversion au risque ne profite que modérément aux obligations souveraines. Le rendement des emprunts d'Etat allemands à deux ans recule de deux points de base, à 3,189%, tandis que celui du Bund à dix ans recule de plus de quatre points, à 2,477%. Aux Etats-Unis, les taux varient peu en amont de l’audition mercredi du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, par le Congrès. Le rendement des Treasuries à dix ans se situe à 3,777% et celui des emprunts à deux ans à 4,7232%. CHANGES Le yuan a chuté près d'un plus bas de sept mois après l'abaissement par la Chine de deux taux de référence. Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises, l'euro se négociant à 1,0931 dollar (+0,06%), tandis que la livre sterling baisse à 1,2767 dollar (-0,19%). PETROLE La dégradation des perspectives de croissance en Chine n’a pas pesé sur les marchés du pétrole, qui se focalisent sur une demande mondiale attendue plus forte que prévu cette année. Le Brent avance de 0,68% à 76,61 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,43% à 72,09 dollars. PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)