Repli en vue à Wall Street, faibles variations en Europe après les PMI

Repli en vue à Wall Street, faibles variations en Europe après les PMI













Crédit photo © Reuters

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en légère baisse lundi et les Bourses européennes sont sur une note hésitante à mi-séance dans un contexte d'abaissement des anticipations de diminution des taux d'intérêt et après la publication de PMI d'activité mitigés en zone euro. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,12% pour le Dow Jones, de 0,17% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,10% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 0,14% à 7.602,8 points vers 11h50 GMT. A Londres, le FTSE prend 0,43%, porté par le compartiment défensif des "utilities". À Francfort, le Dax gagne 0,27% mais reste en retrait de sommet historique à 17.004,55 points touché vendredi en séance. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,26% et l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,25%. Le Stoxx 600 s'octroie 0,29%, se rapprochant de son record inscrit vendredi en séance à 487,66 points. La tendance est cependant indécise sur les marchés actions en Europe où les indices fluctuent dans une fourchette étroite en raison notamment de tensions dans le compartiment obligataire. Les données publiées vendredi sur le marché du travail aux Etats-Unis ont montré une forte accélération des créations de postes en janvier, plaidant pour un maintien des taux directeurs à leur niveau actuel pour une durée plus longue. Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a déclaré, dans un entretien diffusé dimanche soir par CBS, que la banque centrale peut se montrer "prudente" en décidant du moment où elle baissera ses taux d'intérêt, alors que la solidité de l'économie permet aux banquiers centraux de disposer de temps pour avoir la certitude que l'inflation va continuer de baisser. En zone euro, les marchés tablent désormais sur une baisse de 125 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) cette année contre environ 140 points la semaine dernière. Outre les inquiétudes sur les taux, les chiffres définitifs des PMI en zone euro pour le mois de janvier, publiés dans la matinée, montrent une réaccélération des pressions inflationnistes dans les services, mais l'économie affiche des signes timides de reprise en début d'année avec un indice composite passé de 47,6 en décembre à 47,9 le mois dernier. Le marché prendra connaissance à 15h00 GMT de l'ISM des services aux Etats-Unis où l'on attend une accélération à 52,0 points après 50,5 en décembre. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Caterpillar, considéré comme un bon baromètre de l'économie américaine, a annoncé lundi un bénéfice trimestriel en hausse, soutenu par une forte demande pour ses équipements de construction dans un contexte d'augmentation des dépenses d'infrastructure et d'un rebond du marché de l'immobilier résidentiel aux Etats-Unis. L'action avance de 2,2% en avant-Bourse. Boeing recule de 2,2% en avant-Bourse après de nouveaux problèmes de qualité sur ses 737 MAX. VALEURS EN EUROPE Atos dégringole de 24,98% en raison d'un regain d'inquiétudes sur la situation financière, le groupe ayant annoncé l'abandon de son augmentation de capital. Renault gagne 1,34% sur des informations d'une possible fusion avec Stellantis (-0,49%). Mais le président du groupe franco-italo-américain, John Elkann, a réfuté lundi l'existence d'un tel projet. UniCredit s'envole de 9,71% après avoir fait état lundi d'une hausse plus forte qu'attendu de son bénéfice 2023 et promis d'égaler ce résultat cette année. Santander (-4,95%) et Lloyds (-0,67%) sont dans le rouge en réaction à une information du Financial Times selon laquelle l'Iran a utilisé des comptes bancaires au Royaume-Uni des deux banques pour déplacer secrètement de l'argent à travers le monde dans le cadre d'un vaste plan visant à contourner les sanctions contre Téhéran. Vodafone recule (-0,24%) après l'annonce de "discussions actives" en Italie alors que le groupe britannique a rejeté fin janvier la proposition d'Iliad de fusionner leurs activités dans le pays. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans prend environ cinq points de base, à 4,0829% après l'appel à la prudence de Jerome Powell. "Pour l'instant, les banques centrales sont en mode gestion des risques et elles sont prêtes à être patientes", souligne Rohan Khanna, responsable de la stratégie taux chez Barclays. Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour l'ensemble de la zone euro, avance, lui, d'un peu plus de quatre points de base, à 2,278%. CHANGES Le dollar monte lundi de 0,18% face à un panier de devises de référence, à un sommet de deux mois, après avoir atteint 104,17 points. L'euro reflue de 0,26%, à 1,0756 dollar, proche d'un creux depuis la mi-décembre. La livre sterling s'affiche à 1,25825 dollar (-0,40%), à un plus bas de deux semaines. PÉTROLE Le marché pétrolier recule encore lundi malgré un repli d'environ 7% sur l'ensemble de la semaine dernière après la vigueur des chiffres de l'emploi américain qui prend le pas sur les tensions géopolitiques alors que les États-Unis continuent de mener des frappes contre les Houthis du Yémen. Le Brent perd 0,36% à 77,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,48% à 71,93 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)