Rennes renverse Vitesse

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Rennes devait gagner ce soir pour se relancer dans le Groupe G. Après le match nul, 2-2 contre Tottenham, les hommes de Bruno Genesio sont allés chercher la victoire contre les Néerlandais de Vitesse sur le score de 2 buts à 1.

C’est Maximilian Wittek qui ouvre la marque d’une superbe frappe en lucarne gauche à la demi-heure de jeu (30’). L’Allemand inscrit son but avec l’aide du poteau. Alfred Gomis est battu et ne peut rien faire.

Mais Rennes réagit par l’intermédiaire de Guirassy qui égalise sur penalty après une grosse faute de Schubert (54’).

Et les Rennais renversent même la vapeur en prenant l'avantage grâce à une réalisation de Sulemana, d'une frappe dans la surface (70'). Malgré l'expulsion de Bade (77'), les hommes de Bruno Génésio tiennent bon et s'imposent. Au classement du groupe, Rennes prend la deuxième place.