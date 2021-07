Rennes réalise une "remontada" et arrache le nul contre le Standard

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour son deuxième match de préparation, le Stade Rennais affrontait le Standard de Liège. Et ça a très mal commencé pour les hommes de Bruno Génésio. Dès la 22ème minute, Joao Klauss a ouvert le score sur pénalty pour les Belges avant que Nicolas Raskin ne double la mise à la 41ème. Klauss y est même allé de son doublé pour permettre aux siens de retourner aux vestiaires avec un avantage de trois buts. Le second acte a été tout autre. Et le carton rouge obtenu par Ameen Al Dakhil (59ème) n'a pas aidé le dernier 6ème de saison régulière de Jupiler Pro League. Ainsi, Benjamin Bourigeaud a réduit la marque à la 69ème. Matthis Abline a ensuite permis aux Bretons de revenir à 3-2 à un gros quart d'heure de la fin (74ème). Finalement, Flavien Tait a arraché le nul en toute fin de temps réglementaire (90ème). Score final 3-3.