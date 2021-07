Rennes et Brest n'y arrivent toujours pas, tout roule pour Reims et Clermont

par Arthur Cremers (iDalgo)

Nouvelle salve de matchs amicaux ce mercredi. En fin d'après-midi, le Stade Rennais affrontait Getafe pour sa troisième rencontre de préparation. Après deux nuls face au Havre puis contre le Standard de Liège, les hommes de Bruno Génésio se sont cette fois-ci inclinés. En première période, les Espagnols ont pris l'avantage grâce à Enes Unal (17ème). Menés à la pause, les Bretons ont réagi grâce à un pénalty de Sehrou Guirassy à la 57ème minute. Mais les Rouge et Noir ont à leur tour encaissé un pénalty à 25 minutes de la fin. Et malgré une carton rouge obtenu par Patrick en fin de match, Getafe a conservé son avantage (2-1). Dans le même temps, Brest a enchaîné un deuxième revers de suite face au Stade Briochin (1-2). Sinon, Reims et Clermont se portent bien avant le début de la Ligue 1 puisque les deux clubs se sont de nouveau imposés face à Chambly et une sélection de l'UNFP et demeurent invaincus sur la pré-saison.