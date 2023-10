Renne Davide, ancien de Gucci, nommé directeur de la création de Moschino

MILAN, 16 octobre (Reuters) - Le groupe de mode italien Aeffe a nommé lundi Davide Renne, ancien directeur de design chez Gucci pour le prêt-à-porter femme, comme directeur créatif de sa marque Moschino à compter du 1er novembre. Davide Renne supervisera les lignes homme et femme, ainsi que les accessoires de la marque Moschino, connue pour ses designs excentriques et ses couleurs audacieuses. Il remplacera Jeremy Scott, qui a quitté ses fonctions après une décennie chez Moschino, a indiqué le groupe. "Nous sommes convaincus qu'il jouera un rôle essentiel dans la construction de l'avenir de Moschino", a déclaré Massimo Ferretti, président exécutif d'Aeffe, dans un communiqué. Davide Renne fera ses débuts lors de la semaine de la mode de Milan 2024, en février, avec la collection automne-hiver 2024-2025. L'action d'Aeffe, qui possède également les marques Alberta Ferretti, Philosophy by Lorenzo Serafini et Pollini, prenait 1,76% à la Bourse de Milan à 09h25 GMT. (Reportage Elisa Anzolin ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)