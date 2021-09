Renforts d'effectifs prévus en 2022 pour les parcs nationaux

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les effectifs des parcs nationaux en France seront augmentés en 2022, ont annoncé vendredi le ministère de la Transition écologique et le secrétariat d'Etat chargé de la biodiversité.

Les parcs nationaux bénéficieront l'an prochain d'un renfort de 20 personnes (équivalents temps plein travaillés) qui s'ajouteront aux 40 salariés supplémentaires attribués cette année, est-il indiqué dans un communiqué.

"Ces efforts viennent concrétiser l’engagement pris par le président de la République le 11 janvier 2021, de renforcer les moyens humains des opérateurs publics concernés par la gestion des aires protégées", est-il ajouté.

Les effectifs des autres opérateurs de l'eau et de la biodiversité, comme l'Office français de la biodiversité créé en janvier 2020 et le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, seront maintenus à leur niveau de 2021.

Emmanuel Macron achève vendredi une visite de trois jours à Marseille par une journée consacrée à l'environnement et à la protection de la biodiversité dans le cadre de laquelle il inaugurera le Congrès mondial de la nature.

