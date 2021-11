Renforcement des mesures barrière face à la cinquième vague, dit Attal

PARIS (Reuters) - Le gouvernement a décidé de renforcer les mesures barrière et le pass sanitaire et d'accélérer la campagne vaccinale pour éviter la submersion des hôpitaux face à une cinquième vague d'épidémie de COVID-19, a annoncé mercredi Gabriel Attal.

Il faut "consolider les acquis" de manière à sauver les fêtes de fin d'année, a déclaré le porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres.

Pour ne pas en revenir à des mesures de jauge, à des fermetures, voire à de nouvelles mesures de confinement, le conseil de défense sanitaire a fixé mercredi matin des orientations claires, a dit Gabriel Attal : "renforcement des mesures barrière dont le port du masque en intérieur et à l'extérieur et l'aération des locaux, renforcement du pass sanitaire pour mettre plus de contraintes sur les non-vaccinés et accélération de la campagne vaccinale".

Ces orientations seront présentées mercredi aux groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et jeudi aux représentants des élus locaux. A l'issue de cette concertation, le ministre de la Santé et des Solidarités, Olivier Véran, tiendra une conférence de presse jeudi à la mi-journée pour présenter les nouvelles mesures, a précisé Gabriel Attal.

(Reportage Nicolas Delame, Jean-Stéphane Brosse, édité par Jean-Michel Bélot)