Rendements et dollar réagissent avec force à l'inflation US

PARIS, 13 février (Reuters) - Les rendements américains et le dollars bondissent après la publication d'un indicateur d'inflation CPI plus fort que prévu en janvier, qui fait craindre que la Réserve fédérale ne maintienne ses taux élevés plus longtemps qu'attendu par les marchés. A 13h38 GMT, le rendement du bon du Trésor américain à dix ans grimpe de 11,1 points de base, à 4,2809%, tandis que le deux ans s'envole de 15 points de base pour évoluer à 4,6197%. Les deux rendements ont touché sur la séance un plus haut depuis décembre 2023. Ils s'affichaient respectivement à 4,154% et 4,4488% avant la publication de l'inflation. De son côté, le dollar se renforce de 0,40% face à l'euro , à 1,0728, alors qu'il perdait 0,19% avant la publication de l'indicateur. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)