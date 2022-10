Rencontre tripartite la semaine prochaine sur le projet MidCat dit Macron

PRAGUE, 7 octobre (Reuters) - Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé vendredi qu'il rencontrerait la semaine prochaine le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez et le Premier ministre portugais Antonio Costa au sujet du projet de gazoduc transpyrénéen MidCat que Madrid et Lisbonne souhaitent relancer malgré les réserves de Paris. (Rédigé par Nicolas Delame et Sophie Louet, édité par Matthieu Protard)