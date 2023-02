Rencontre Sunak-Von der Leyen pour un accord sur l'Irlande du Nord

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak recevra lundi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen pour s'entretenir de l'Irlande du Nord, ont-ils dit dans un communiqué commun, avec l'objectif de finaliser un nouvel accord sur les relations commerciales post-Brexit de la province. S'ils parviennent à boucler les derniers détails lors d'un "déjeuner tardif" de travail, le dirigeant conservateur et la cheffe de l'exécutif européen annonceront dans la foulée un nouvel accord sur l'Irlande du Nord, a indiqué Downing Street dans un communiqué distinct. Rishi Sunak présidera alors un conseil des ministres puis, le cas échéant, s'exprimera devant le Parlement pour annoncer l'accord entre Londres et Bruxelles, ont précisé les services du Premier ministre britannique. Après plus d'une année de négociations marquées par des soubresauts et des tensions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, une issue semble donc se dessiner sur la question du "protocole" nord-irlandais convenu en 2020 dans le cadre de l'accord de Brexit. Rien ne dit, toutefois, que cet éventuel accord parviendrait à satisfaire les détracteurs au Royaume-Uni et en Irlande du Nord. Destiné à éviter d'imposer des contrôles douaniers le long des 500 km de frontière terrestre séparant l'Irlande du Nord de la République d'Irlande, le "protocole" a créé de facto des contrôles en mer d'Irlande sur certains biens provenant de Grande-Bretagne, ce qui est notamment contesté par les unionistes nord-irlandais. Rishi Sunak et Ursula von der Leyen sont convenus "de poursuivre leur travail en personne en vue de solutions partagées et pratiques sur l'éventail de défis complexes" liés à l'Irlande du Nord, est-il écrit dans leur communiqué conjoint. La présidente de la Commission européenne rencontrera par conséquent le Premier ministre britannique lundi à Londres, est-il ajouté. Rishi Sunak va tenter de réussir là où ses prédécesseurs conservateurs Boris Johnson et Liz Truss ont échoué, espérant ainsi pouvoir ensuite se focaliser sur son agenda de réformes internes, sur fond de chute du Parti conservateur dans les sondages. Une potentielle entente entre Londres et Bruxelles sur le protocole nord-irlandais pourrait toutefois être seulement le début d'un nouveau feuilleton, entre les demandes de Belfast et les divisions chez les conservateurs à propos du Brexit. (Reportage William James; version française Jean Terzian)