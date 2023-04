Rencontre Sunak-Biden en Irlande du Nord la semaine prochaine

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak rencontrera la semaine prochaine le président américain Joe Biden en Irlande du Nord, à l'occasion des célébrations marquant le 25e anniversaire de l'accord du Vendredi saint. Conclu en avril 1998 avec la médiation de Bill Clinton, l'accord du Vendredi Saint a permis de mettre fin à trois décennies de violences en Irlande du Nord, au cours desquelles les affrontements entre nationalistes catholiques et loyalistes protestants ont fait quelque 3.600 morts. Rishi Sunak accueillera mardi Joe Biden à son arrivée en Irlande du Nord. Un dîner de gala sera organisé mercredi pour commémorer l'accord du Vendredi saint, a annoncé le cabinet du Premier ministre britannique. Joe Biden, qui mentionne souvent ses racines irlandaises, se rendra également à Dublin, en Irlande. (Reportage William James; version française Camille Raynaud)