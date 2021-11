Rencontre franco-russe à haut niveau vendredi sur le Sahel, l'Ukraine

FRANCE (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et la ministre française des Armées, Florence Parly, s'entretiendront vendredi à Paris avec leurs homologues russes, Sergueï Lavrov et Sergueï Choïgou, en marge de la Conférence internationale sur la Libye, ont annoncé mardi leurs services.

Cette réunion s'inscrit dans le cadre du Conseil de coopération sur les questions de sécurité et du dialogue exigeant que la France poursuit avec la Russie, ont déclaré dans un communiqué conjoint les porte-paroles du Quai d'Orsay et du ministère des Armées.

Paris entend exprimer ses "préoccupations" concernant les actions de Moscou en Ukraine et dans la bande sahélo-saharienne, alors que les discussions permettront d'"évoquer les dimensions politique et militaire de crises régionales et internationales", est-il écrit.

Seront également au menu des discussions les efforts conjoints franco-russes dans le cadre du Groupe de Minsk et la coopération entre les puissances européennes et la Russie dans le dossier du programme nucléaire iranien.

La France a accusé dans la journée la Russie d'avoir refusé la tenue d'une réunion en "format Normandie" sur la crise ukrainienne, niant ne pas avoir répondu à des propositions russes.

Ajournées en juin dernier, les discussions entre puissances mondiales et l'Iran pour restaurer l'accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien doivent, elles, reprendre le 29 novembre.

(Reportage John Irish, rédigé par Jean Terzian)