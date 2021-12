Rencontre entre une délégation US et des représentants taliban au Qatar, d'après le Département d'État américain

WASHINGTON (Reuters) - Une délégation américaine menée par l'émissaire spécial américain pour l'Afghanistan, Thomas West, s'est entretenue lundi et mardi au Qatar avec des représentants taliban, a indiqué mardi le département d'État américain.

Les deux parties ont discuté de la réponse de la communauté internationale à la crise humanitaire en Afghanistan, et la délégation américaine s'est engagée à continuer à soutenir les efforts de l'Onu pour faire face à la situation, a déclaré le département d'État dans un communiqué.

Les responsables américains ont exprimé leur profonde inquiétude quant aux allégations de violations des droits de l'homme et ont exhorté les taliban à protéger les droits de tous les Afghans, à maintenir et à appliquer leur politique d'amnistie générale et à prendre des mesures supplémentaires pour former un gouvernement inclusif et représentatif.

Les responsables américains ont exhorté les taliban à respecter leur engagement à fournir aux femmes et aux filles un accès à l'éducation à tous les niveaux dans tout le pays.

"Les taliban ont exprimé leur volonté de s'engager auprès de la communauté internationale en faveur d'un accès complet à l'éducation et ont salué les efforts déployés pour vérifier et suivre les progrès réalisés en matière de scolarisation des femmes et des filles à tous les niveaux ", a dit le département d'État.

(Reportage Mohammad Zargham et Kanishka Singh; version française Camille Raynaud)