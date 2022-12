Rencontre entre responsables turcs et syriens à Moscou après des années de relations distantes

(Corrige coquille dans le titre)

ANKARA (Reuters) - Le ministre de la Défense et le chef des services de renseignement turcs ont rencontré leurs homologues syriens à Moscou mercredi, signe d'une normalisation des relations entre Ankara et Damas en pleine guerre syrienne qui dure depuis dix ans.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, et le chef de l'Organisation nationale du renseignement (MIT), Hakan Fidan, ont rencontré le ministre syrien de la Défense, Ali Mahmoud Abbas, et le chef du renseignement syrien, Ali Mamlouk, à Moscou, en compagnie du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a indiqué le ministère turc de la Défense.

"La crise syrienne, la question des réfugiés et les efforts de lutte conjointe contre toutes les organisations terroristes sur le sol syrien ont été discutés lors de cette réunion constructive", a déclaré le ministère dans un communiqué.

Les parties turque, russe et syrienne ont convenu de poursuivre les réunions trilatérales, ajoute le ministère.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé ce mois-ci qu'il avait proposé à son homologue russe Vladimir Poutine de former un mécanisme trilatéral avec la Russie et la Syrie pour accélérer la diplomatie entre Ankara et Damas. Il a également déclaré vouloir rencontrer le président syrien Bachar al Assad.

Après un attentat à la bombe meurtrier à Istanbul le mois dernier, Recep Tayyip Erdogan avait déclaré que la Turquie organiserait une opération terrestre dans le nord de la Syrie contre des cibles liées à la milice YPG. Cette dernière est selon Ankara une branche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

(Reportage Huseyin Hayatsever et Ezgi Erkoyun ; version française Jean Rosset, édité par Kate Entringer)