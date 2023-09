Rencontre entre hauts diplomates US et chinois pour maintenir le dialogue

Rencontre entre hauts diplomates US et chinois pour maintenir le dialogue













par Kanishka Singh WASHINGTON, 29 septembre (Reuters) - Deux hauts diplomates américain et chinois se sont rencontrés jeudi pour une consultation "franche, en profondeur et constructive", selon les Etats-Unis, des discussions qui s'inscrivent dans une série d'échanges destinés à maintenir ouverts les canaux de communication entre Washington et Pékin. Dans un communiqué, le département d'Etat américain a indiqué que Daniel Kritenbrink, en charge des affaires d'Asie de l'Est et du Pacifique, a rencontré à Washington le représentant pour l'Asie du ministère chinois des Affaires étrangères, Sun Weidong. Les deux camps ont mené une "consultation franche, en profondeur et constructive sur des questions régionales, dans le cadre des efforts en cours pour maintenir les lignes de communication ouvertes", a déclaré le département d'Etat. Daniel Kritenbrink a "réaffirmé l'importance de maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan", a-t-il ajouté, alors que le sujet est considéré par la Chine comme le point le plus épineux de ses relations avec les Etats-Unis et une ligne rouge à ne pas franchir. Par ailleurs, les deux diplomates de haut rang ont discuté aussi de la Birmanie, de la Corée du Nord et d'affaires maritimes, a rapporté le département d'Etat américain. Les relations entre les deux plus grandes puissances économiques mondiales se sont tendues ces dernières années, du fait d'un éventail de questions, entre l'origine de la pandémie de COVID-19, les taxes douanières, Taiwan ou encore, en début d'année, avec la destruction d'un présumé ballon espion chinois au-dessus du territoire américain. Depuis lors, dans l'objectif d'apaiser les tensions, plusieurs réunions à haut niveau ont eu lieu entre les deux camps. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, s'est rendu en Chine en juin, imité le mois suivant par la secrétaire au Trésor, Janet Yellen, puis, en août, par la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo. Ces échanges pourraient contribuer à l'organisation d'une rencontre d'ici la fin de l'année entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping. (Reportage Kanishka Singh et Eric Beech; version française Jean Terzian)