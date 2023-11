Rencontre Biden-Xi dans un contexte de tensions USA-Chine

par Trevor Hunnicutt WOODSIDE, Californie (Reuters) - Le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping se sont réunis mercredi pour la première fois en un an avec l'objectif d'apaiser les tensions entre les deux superpuissances mondiales sur différentes questions, comme les conflits armés, l'intelligence artificielle et le narcotrafic. Joe Biden a accueilli Xi Jinping au domaine de Filoli, situé à près d'une cinquantaine de kilomètres au sud de San Francisco où se tient un sommet du forum de Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec). En entame de leur réunion, le locataire de la Maison blanche a déclaré que les Etats-Unis et la Chine devaient s'assurer que leur concurrence ne "vire pas au conflit" et de gérer leur relation de manière "responsable". Xi Jinping a déclaré à son homologue américain que beaucoup de choses s'étaient produite depuis leur dernière rencontre physique, l'an dernier, à Bali. "Le monde est sorti de la pandémie de COVID mais reste encore sous son impact considérable. L'économie mondiale se relève mais sa dynamique demeure lente", a dit le président chinois. Décrivant les relations sino-américaines comme "les relations bilatérales les plus importantes au monde", Xi Jinping a déclaré qu'il appartenait à Joe Biden et lui-même de "prendre d'importantes responsabilités pour les deux peuples, pour le monde et pour l'histoire". "Pour deux grands pays comme la Chine et les Etats-Unis, se tourner mutuellement le dos n'est pas une option", a estimé le président chinois, ajoutant qu'il était "irréaliste" pour un camp de "remodeler" l'autre et soulignant les lourdes conséquences d'une confrontation pour les deux pays. Les tensions entre Washington et Pékin se sont amplifiées en début d'année quand les Etats-Unis ont abattu au-dessus de leur territoire un présumé ballon espion chinois, un incident regretté par la Chine qui a rejeté les accusations américaines. Des réunions à haut niveau ministériel ont été organisées ces derniers mois avec l'objectif d'éviter une escalade des tensions. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a notamment effectué une visite en Chine en juin. Si Joe Biden et Xi Jinping entendent apaiser les relations bilatérales, aucune avancée réelle n'est attendue dans l'immédiat sur les questions sur lesquelles les deux pays divergent de longue date - Taiwan, la guerre en Ukraine, la Corée du Nord, les droits humains... Il est attendu que les deux dirigeants évoquent aussi le conflit entre Israël et le Hamas. Misant sur la relation personnelle qu'il a établie avec Xi Jinping avant son entrée à la Maison blanche en janvier 2021, Joe Biden compte sur des échanges diplomatiques directs avec son homologue pour sauver des liens bilatéraux de plus en plus hostiles. Le président américain devrait entre autres demander à Xi Jinping d'utiliser l'influence de Pékin pour inciter l'Iran à se retenir de tout acte provocateur ou d'encourager des milices alliées à alimenter le conflit au Proche-Orient. Des représentants américains ont dit par ailleurs s'attendre à des mesures concrètes pour rétablir les conversations militaires entre les deux camps, rompues par la Chine en réponse à la visite à Taiwan en août 2022 de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre américaine des représentants. (Reportage Trevor Hunnicutt, avec Steve Holland, Michael Martina, Martin Pollard, Jeff Mason et David Brunnstrom; version française Jean Terzian)