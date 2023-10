Renault, Volvo et CMA CGM lancent une nouvelle société de fourgons électriques

(Reuters) - Renault, le groupe Volvo et CMA CGM ont annoncé vendredi un partenariat afin de lancer une nouvelle société de fourgons électriques. Renault et Volvo ont signé un accord pour détenir chacun 50% de la nouvelle structure et investir 300 millions d'euros sur les trois prochaines années, ont indiqué les sociétés dans un communiqué. De son côté, l'armateur français CMA CGM a signé une lettre d'intention non engageante pour participer à cette nouvelle société, en investissant 120 millions d'euros via son fonds d'investissement dédié à l'accélération de la décarbonisation des secteurs du transport et de la logistique. L'entreprise, dont la création est prévue pour 2024, doit permettre aux professionels du secteur de la logistique de répondre aux "futures réglementations CO2 sur le transport de marchandises" et aux restrictions d'accès aux villes pour les transporteurs. La production des nouveaux véhicules, avec une conception "SDV", doit démarrer en 2026. Dans leur communiqué, les trois sociétés évaluent que "le marché européen des fourgons électrifiés triplera" d'ici 2030. (Rédigé par Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)