Renault, Volvo et CMA CGM lancent une nouvelle société de fourgons éléctriques

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Renault, le groupe Volvo et CMA CGM ont annoncé un partenariat vendredi afin de lancer une nouvelle société de fourgons électriques. Renault et Volvo ont signé un accord pour détenir chacun 50% de la nouvelle structure et investir 300 millions d'euros sur les trois prochaines années, ont indiqué les sociétés dans un communiqué. De son côté, CMA CGM a signé une lettre d'intention non engageante pour participer à cette nouvelle société, en investissant 120 millions d'euros. (Rédigé par Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)