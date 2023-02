Renault voit un environnement difficile pour le secteur automobile en 2023

Renault voit un environnement difficile pour le secteur automobile en 2023













BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine), 16 février (Reuters) - L es dirigeants de Renault ont déclaré jeudi après la présentation des résultats du constructeur que : * L'IMPACT NÉGATIF DE 545 MILLIONS D'EUROS SUR LES VENTES À PARTENAIRES EN 2022 REFLÈTE LA BAISSE DU DIESEL ET LA FIN DE LA PRODUCTION DE FOURGONS POUR DES MARQUES DE STELLANTIS - DIRECTEUR FINANCIER * L'ENVIRONNEMENT VA RESTER DIFFICILE EN 2023 POUR LE SECTEUR AUTOMOBILE, PRINCIPALEMENT SUR LES APPROVISIONNEMENTS ET LA LOGISTIQUE - DG * RENAULT A DÉSORMAIS LE POTENTIEL POUR ÊTRE UN ACTEUR ANTICYCLIQUE - DG * RENAULT A CONCLU UNE VINGTAINE DE PARTENARIATS DANS LE VÉHICULE ÉLECTRIQUE, LES LOGICIELS ET LES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DEPUIS 2020 ET NE VA PAS S'ARRÊTER LÀ - DG Pour plus de détails, cliquez sur (Bureau de Paris)