Renault vise une marge opérationnelle de 5% d'ici 2025

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Renault a dit viser jeudi une marge opérationnelle de plus de 3% d'ici à 2023 et de plus de 5% d'ici 2025 dans le cadre de son nouveau plan stratégique visant à réorienter le constructeur automobile vers la création de valeur plutôt que la course au volume.

Baptisé "Renaulution", ce plan prévoit d'ici 2023 de redresser la marge et la génération de liquidités puis, d'ici 2025, de renouveler et d'enrichir la gamme afin de contribuer à la rentabilité des marques.

La dernière phase du plan, qui démarrera en 2025, doit faire "basculer le modèle économique du groupe vers la technologie, l'énergie et la mobilité", a indiqué Renault dans un communiqué.

Le plan prévoit parallèlement des économies et un contrôle strict des coûts ainsi que la mise en place d'une nouvelle organisation autour de quatre marques: Renault, Dacia-Lada, Alpine et Mobilize.

Cette dernière marque, nouvellement créée, sera axée sur les services de données, de mobilité et d'énergie et a pour objectif de générer plus de 20% des revenus de Renault d'ici 2030.

(Blandine Hénault, édité par Jean-Philippe Lefief)