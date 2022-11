Renault vise une marge de 8% en 2025, va créer un équipementier avec Geely

par Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé mardi viser une accélération de sa marge opérationnelle au cours des prochaines années grâce à une stratégie dissociant l'électrique et le thermique et passant par de multiples partenariats pour compenser des capitaux limités.

Le groupe au losange, qui a renoué l'an dernier avec un bénéfice après deux années de pertes, compte atteindre une marge opérationnelle supérieure à 8% en 2025, et de plus de 10% en 2030, contre 3,6% en 2021 et au moins 5% attendu cette année.

Pour cela, il va créer une entité électrique, dans laquelle une participation capitalistique de Nissan est toujours à l'étude mais n'a pas encore fait l'objet d'un accord, et un équipementier spécialisé dans les motorisations thermiques, détenu à 50-50 avec le Chinois Geely.

