Renault veut réduire ses coûts industriels d'ici à 2027

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Renault a annoncé jeudi un plan de transformation de son système industriel visant un objectif de réduction de ses coûts industriels d'ici à 2027, grâce en partie au renfort du digital dans ses usines. Le constructeur automobile dit viser une réduction des coûts industriels par voiture de 30% sur les véhicules thermiques et de 50% sur les véhicules électriques à l'horizon 2027. Le groupe a également annoncé la fabrication de quatre nouveaux modèles d'ici 2027 sur son site turc de Bursa. (Rédigé par Diana Mandiá)