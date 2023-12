Renault veut réduire jusqu'à 50% de ses coûts industriels

(Reuters) - Renault a annoncé jeudi viser une réduction pouvant aller jusqu'à 50% de ses coûts industriels entre 2022 et 2027 dans le cadre du plan de transformation de ses usines, avec la généralisation du digital et le renfort de son hub turc de Bursa. Le groupe au losange a dit dans un communiqué viser sur la période une réduction des coûts industriels par voiture de 30% sur les véhicules thermiques et de 50% sur les véhicules électriques. Face au retour des pressions sur les prix des voitures, incarné notamment par les fortes baisses de tarifs de Tesla et l'arrivée des marques chinoises, Renault a toujours dit privilégier les réductions de coûts aux baisses de prix. "Autre élément clé de la compétitivité d'un système industriel: son agilité et sa flexibilité", a poursuivi le constructeur automobile français, faisant référence cette fois à la fabrication de quatre nouveaux modèles d'ici 2027 sur son site turc de Bursa. Selon Challenges et Capital, ce projet - notamment la production pour la première fois sur place du SUV low cost Duster pour le marché turc et d'autres marchés que l'Europe - nécessitera un investissement de 400 millions d'euros apportés par Renault et son partenaire turc Oyak. Une porte-parole de Renault a refusé de commenter cette information. Bursa joue depuis longtemps un rôle de premier plan dans la baisse des coûts du groupe au losange. L'usine est ainsi devenue le premier site de production du best-seller Clio pour le marché européen. (Rédigé par Diana Mandiá et Gilles Guillaume, édité par Kate Entringer)