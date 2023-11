Renault veut plus que doubler les ventes d'Ampère avec 7 modèles électriques

Renault veut plus que doubler les ventes d'Ampère avec 7 modèles électriques













Crédit photo © Reuters

par Gilles Guillaume et Silvia Aloisi PARIS (Reuters) - Renault a détaillé mercredi les ambitions de sa nouvelle entité électrique et logiciels Ampère, pour laquelle il envisage un chiffre d'affaires de plus de dix milliards d'euros en 2025 et de plus de 25 milliards d'euros en 2031 grâce à une gamme portée à sept véhicules, et toujours une introduction en Bourse au premier semestre 2024 mais pas à n'importe quel prix. Pour faire face à la concurrence de Tesla et des Chinois, Renault entend atteindre la parité des prix entre les véhicules électriques et thermiques avant la concurrence, dès les deux prochaines années pour les petites voitures et d'ici quatre ans pour les véhicules de taille supérieure. Ampère compte pour cela réduire les coûts de 40% sur ses véhicules électriques qui formeront une gamme de sept modèles, et non plus six, dont la future R5 qui sera commercialisée à partir de 25.000 euros, et une nouvelle petite voiture électrique, "Legend", proposée à moins de 20.000 euros. "Ampère vise à propulser la marque Renault (...), c'est notre réponse européenne à la concurrence des 'pure players' électriques, que ce soit ceux qui viennent de l'Ouest ou ceux qui viennent de l'Est", a déclaré le directeur financier de Renault, Thierry Piéton, au cours d'une téléconférence de presse. Interrogé sur l'introduction en Bourse d'Ampère, l'un des principaux objectifs de la journée investisseurs organisée ce mercredi, Thierry Piéton a répondu que c'était toujours la "voie privilégiée". Il a ajouté que l'opération n'aurait lieu que si les conditions de marché étaient favorables et que Renault obtenait pour l'entité la valorisation espérée, sans plus de précision. "Sinon nous continuerons de financer Ampère avec les ressources du groupe, et cela ne posera aucun problème", a poursuivi Thierry Piéton, indiquant qu'il était hors de question que Renault "brade" sa nouvelle entité. AU COEUR DE LA TRANSFORMATION DE RENAULT Le directeur général de Renault, Luca de Meo, ciblait en septembre une valorisation comprise entre 8 et 10 milliards d'euros pour cette nouvelle entité dédiée à l'électrique et aux logiciels. Mais un ralentissement de la demande en véhicules électriques, une concurrence chinoise accrue et des marchés financiers turbulents ont compliqué le projet, pour lequel plusieurs sources proches du dossier ont dit à Reuters il y a deux semaines que l'IPO n'aurait pas lieu en dessous d'une valorisation de 6 ou 7 milliards. Les analystes d'UBS ont même estimé que la valorisation d'Ampère pourrait n'être que de 3 à 4 milliards d'euros car Renault est l'un des constructeurs européens les plus exposés à la concurrence chinoise en Europe, tandis que d'autres prônent des alternatives pour lever des fonds. Entouré de la nouvelle direction d'Ampère, Luca de Meo défendra mercredi après-midi son projet à Paris devant un parterre d'analystes financiers. La création d'Ampère et son introduction en Bourse constituent une première pour un constructeur automobile traditionnel, après la scission des activités thermiques historiques au sein d'une co-entreprise avec d'autres partenaires. L'entité doit par ailleurs jouer un rôle central dans la transformation du constructeur automobile plus que centenaire. Pionnier de l'électrique avec Nissan dans les années 2010, Renault s'est vu supplanter depuis lors par des nouveaux entrants plus agiles et spécialisés dans l'électrique. Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes électriques de Renault en Europe ont baissé d'environ 5%, après une hausse de 2,5% au premier semestre, la gamme de nouvelle génération étant encore loin d'être déployée. Zoé et Twingo sont en fin de vie et la Mégane, destinée au segment supérieur, reste à la traîne de la Tesla Model Y, même sur son marché national. La relève sera incarnée par le Scenic et la nouvelle R5, qui arrivent dans le courant 2024, puis par la R4, prévue pour 2025. Avec cette gamme située "au coeur du marché européen", Ampère prévoit de vendre environ 300.000 véhicules en 2025 et environ un million en 2031. L'entité créée le 1er novembre a également confirmé son objectif d'un résultat opérationnel et d'un free cash-flow à l'équilibre en 2025 et d'une marge opérationnelle supérieure à 10% à partir de 2030. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Tangi Salaün et Kate Entringer)