Renault : Ventes mondiales en baisse de 4,5% en 2021

PARIS, 17 janvier (Reuters) - Renault a fait état lundi d'une troisième année consécutive de baisse de ses ventes mondiales en volume en 2021, à cause des pénuries de puces et de ses difficultés en Chine et en Corée du Sud.

Le groupe au losange, qui a également tourné le dos, sous la houlette de son nouveau directeur général Luca de Meo, à plusieurs années de stratégie ambitieuse de volumes pour tenter de redresser sa situation financière, a commercialisé l'an dernier 2.696.401 voitures et fourgons, en baisse de 4,5%, peut-on lire dans un communiqué. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)