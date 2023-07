Renault : Ventes mondiales +11% au premier semestre

Renault : Ventes mondiales +11% au premier semestre













PARIS, 11 juillet (Reuters) - Renault a annoncé mardi une hausse de 11% des ventes mondiales de la marque au losange à 770.807 unités au premier semestre. Cette croissance constitue une accélération par rapport aux +9% du premier trimestre et confirme le rebond amorcé au début de l'année grâce aux nouveautés de véhicules. L'an dernier, les ventes de la marque Renault, qui représentent les deux tiers de celles du groupe, avaient reculé de 9,4%, en baisse pour la quatrième année d'affilée. (Reportage Gilles Guillaume)