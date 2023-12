Renault va céder 5% de Nissan, impact jusqu'à 1,5 MdE sur le résultat net

(Actualisé avec cours de Bourse, commentaire d'analystes, contexte, photo) PARIS, 12 décembre (Reuters) - Renault a annoncé mardi un projet de cession d'une tranche de 5% de sa participation de 28,4% détenue dans son partenaire Nissan et placée dans une fiducie, une opération qui aura un impact jusqu'à 1,5 milliard d'euros sur le résultat net du constructeur automobile français cette année. Dans le cadre d'une restructuration de son alliance avec le groupe japonais, Renault, qui détenait 43,4% de Nissan, a réduit sa participation à 15%. Il a placé 28,4% des actions du groupe nippon dans une fiducie française afin de vendre cette participation dans le cadre d'un processus coordonné avec Nissan. La cession d'actions, la première décidée dans le cadre de la restructuration de l'alliance, sera réalisée mercredi. Elle porte sur 211 millions d'actions Nissan sur la base d'un cours de 568,5 yens. Cela représente une valeur de cession jusqu'à 765 millions d'euros, qui permettra d'améliorer la position nette de liquidité de la branche automobile de Renault, a indiqué le groupe dans un communiqué. Toutefois, Renault prévient d'une moins-value de cession jusqu'à 1,5 milliard d'euros qui impactera son résultat net cette année. "Ce montant est un maximum qui pourrait être ajusté en fin d'année pour refléter la stratégie d'allocation du capital de Nissan", précise le groupe, qui indique que la transaction n'aura pas d'impact sur le résultat opérationnel. Fin 2022, la participation de 43,4% dans Nissan était valorisée à 17,5 milliards d'euros dans les comptes de Renault alors qu'au cours de Bourse actuel, Nissan dans son ensemble est valorisé à un peu plus de 15 milliards d'euros. A la Bourse de Paris, l'action Renault connaissait une séance volatile. Elle reculait de 0,07% à 37,97 euros à 11h46 après avoir gagné jusqu'à 1,95% et perdu jusqu'à 2,11% plus tôt en séance. Le CAC 40 gagnait 0,08% au même moment. La cession d'actions Nissan fait partie d'un plan de réorganisation plus large de Renault, qui prévoit d'introduire en Bourse l'an prochain sa filiale dédiée aux véhicules électriques, Ampère. Pour les analystes de Bernstein, la vente de la participation de 28,4% dans Nissan pourrait permettre à Renault d'améliorer sa position de liquidité jusqu'à 4,2 milliards d'euros sur la base du cours de Bourse actuel du constructeur japonais, ce qui devrait rassurer les investisseurs sur le fait que Renault a assez de trésorerie pour mettre en oeuvre sa stratégie. Dans un communiqué séparé, Nissan a indiqué qu'il rachèterait les 5% vendus par Renault pour 120 milliards de yens pour annuler ces titres par la suite. Le constructeur nippon financera l'opération via ses fonds propres. (Rédigé par Blandine Hénault, avec Silvia Aloisi, édité par Kate Entringer)