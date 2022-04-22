Renault : Une IPO de l'activité électrique au S2 2023 parmi les options à l'étude
22 avril (Reuters) - Renault:
* PARFAITEMENT EN LIGNE AVEC SON OBJECTIF DE 100% DE VENTES ELECTRIQUES POUR LA MARQUE RENAULT EN EUROPE EN 2030-CFO
* A L'INTENTION DE CONTINUER A POUSSER SA POLITIQUE DE PRIX DURANT LES PROCHAINS TRIMESTRES-CFO
* LES NEGOCIATIONS AVEC AVTOVAZ SUR LE FUTUR DES OPERATIONS RUSSES "CONTINUENT ET FONT DES PROGRES"-CFO
* TOUTES LES OPTIONS CONCERNANT LA SEPARATION DES ACTIVITES ELECTRIQUES ET THERMIQUES SONT TOUJOURS SUR LA TABLE-CFO
* CES OPTIONS VONT D'UNE SIMPLE PRESENTATION SEPAREE DES CHIFFRES ENTRE LES ENTITÉS A UNE IPO COMPLETE DE LA PARTIE ELECTRIQUE AU 2ND SEMESTRE 2023-CFO
* NISSAN EST TENU AU COURANT DU PROJET DE SEPARATION DES ACTIVITÉS ELECTRIQUES, TROP TOT POUR DIRE QUEL SERA L'IMPACT SUR L'ALLIANCE-CFO
* LE PROJET DE SEPARATION DES ACTIVITÉS ELECTRIQUES DEVRA ETRE APPROUVÉ PAR TOUTES LES INSTANCES DE GOUVERNANCE, DONT NISSAN-CFO
* VOIT ENCORE UNE IMPORTANTE MARGE DE MANOEUVRE DANS LA RÉDUCTION DES COUTS VARIABLES POUR COMPENSER L'INFLATION-CFO
* LES VENTES SUR LE SEGMENT COMPACT PLUS REMUNERATEUR ONT ATTEINT 30% DES VENTES AU T1, EN LIGNE AVEC L'OBJECTIF MOYEN TERME DE 50%-CFO
* LA PREVISION D'UN FREE CASH FLOW OPERATIONNEL DE L'AUTOMOBILE POSITIF EN 2022 DOIT ETRE VUE COMME CONSERVATRICE-CFO Pour plus de détails, cliquez sur (Reporting By Gilles Guillaume)
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