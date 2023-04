Renault: Une architecture logicielle pour réduire le coût des voitures électriques

Crédit photo © Reuters

BOULOGNE-BILLANCOURT (Hauts-de-Seine) (Reuters) - Renault a détaillé lundi la nouvelle architecture logicielle de ses véhicules futurs grâce à laquelle il compte économiser 1,5 milliard d'euros sur ses coûts de R&D en une décennie et améliorer la valeur résiduelle de ses voitures. Cette conception des véhicules, qui intègre dès le début des couches logicielles permettant d'intervenir sur la voiture sans devoir toucher à la partie hardware - une opération longue et coûteuse qualifiée d'"intégration big bang" - sera au coeur de la future entité électrique "Ampère" du groupe au losange. Dans la course à l'électrique, le constructeur automobile français, comme l'ensemble du secteur, vit sous la menace des baisses de prix régulières et drastiques du concurrent californien Tesla. En France, le tarif catalogue de la Tesla Model 3 commence maintenant au même niveau que celui de la Renault Mégane électrique, environ 42.000 euros. Le groupe au losange a assuré jusqu'ici qu'il n'entrerait pas dans une guerre des prix, mais se concentrerait à la place sur la baisse des coûts et sur l'amélioration dans le temps de la valeur résiduelle de ses voitures. (Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)