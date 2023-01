Renault signe un partenariat avec Punch Torino dans les moteurs diesel

PARIS, 10 janvier (Reuters) - Renault a annoncé mardi la signature d'un partenariat avec le spécialiste belgo-italien des systèmes de propulsion Punch Torino dans les moteurs diesel pour véhicules utilitaires, poursuivant sa stratégie d'alliances extérieures dans son activité historique de moteurs thermiques pour mieux concentrer ses forces sur l'électrique.

"Selon les termes de cet accord, Punch pourra acheter, utiliser et vendre les moteurs diesel 4 cylindres actuels et futurs de Renault", a précisé le groupe au losange dans un communiqué. "Ce partenariat sera apporté par Renault Group au projet Horse annoncé lors de son Capital Market Day."

Les moteurs diesel concernés par l'accord sont fabriqués dans l'usine normande de Cléon du constructeur automobile français.

Renault a décidé de séparer ses activités entre électrique et thermique en créant avec le chinois Geely un équipementier détenu à parité pour les moteurs thermiques et hybrides, dénommé "projet Horse".

Il aimerait que son partenaire Nissan investisse dans l'autre entité, dénommée "Ampère" et dédiée à l'électrique, mais les discussions, qui s'inscrivent dans des négociations plus vastes sur la structure et le périmètre futurs de l'alliance franco-japonaise, n'ont toujours pas abouti.

Issu de GM Powertrain Europe, Punch Torino appartient depuis février 2020 au groupe belge Punch Group. Celui-ci emploie 1.750 personnes sur sept sites en Europe et en Asie avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 650 millions d'euros. (Gilles Guillaume et Dominique Vidalon, édité par Blandine Hénault)