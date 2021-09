Renault se renforce sur le marché de l'occasion en ligne

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Renault et sa filiale RCI Bank and Services ont annoncé mardi une prise de participation au capital de la société allemande Mobility Trader Holding GmbH, qui a créé la plateforme de vente en ligne de voitures d'occasion "Heycar", présente en Allemagne, au Royaume-Uni et en Espagne.

Renault et ses concessionnaires, précise le constructeur dans un communiqué, mettront en ligne sur la plateforme leur stock de véhicules d'occasion et lui apporteront les actifs commerciaux du site de voitures d'occasion Carizy, acheté par Renault en 2018.

L'acquisition de cette participation, d'un montant non divulgué, est soumise à la présentation aux conseils d'administration respectifs des parties impliquées, aux instances représentatives du personnel en France et à l'approbation éventuelle des autorités de la concurrence compétentes. Elle devrait être réalisée au cours du quatrième trimestre 2021, ajoute Renault.

(Rédigé par Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame)