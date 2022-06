Renault s'associe à Atos pour vendre une solution de collecte de données industrielles

PARIS (Reuters) - Renault s'est associé au groupe informatique Atos pour commercialiser une solution de collecte et d'analyse de données industrielles, déjà utilisée par le constructeur automobile, qui en attend une économie de 200 millions d'euros par an.

Les deux entreprises françaises ont déclaré que leur partenariat en matière de données permettrait aux fabricants de collecter et de structurer les données des équipements industriels à grande échelle afin d'améliorer la performance opérationnelle et la qualité des produits.

"Cette collaboration nous permet de commercialiser notre savoir-faire afin d'aider les entreprises du secteur industriel dans le passage à l'échelle de leur transformation numérique", a déclaré Jose-Vicente de los Mozos, directeur industriel Renault.

Le constructeur a ajouté qu'il économisait d'ores et déjà 80 milions d'euros par an grâce à cette solution, qu'il comptait déployer dans ses 35 usines d'ici 2023, ce qui lui permettrait d'économiser 200 millions d'euros par an.

