Renault revoit en hausse son estimation de l'impact des puces

PARIS (Reuters) - Renault s'attend à ce que les pénuries de semi-conducteurs le privent cette année de la production d'au moins 300.000 véhicules, soit un tiers de plus que son estimation précédente, ont dit mercredi à Reuters trois sources proches du constructeur automobile français.

Le groupe au losange, qui publiera à la fin de la semaine son chiffre d'affaires du troisième trimestre, estimait cet été à environ 220.000 véhicules sa perte de production liée aux problèmes d'approvisionnements en puces.

Un porte-parole de Renault a refusé de faire un commentaire.

"L'estimation bouge tout le temps, mais on devrait être entre 300.000 minimum et 400.000", a dit une des sources. Pour les deux autres sources, le "manque à produire" pourrait se situer entre 350.000 et 380.000 véhicules.

A la Bourse de Paris, le titre Renault creusait ses pertes et reculait de 5,5% à 30,475 euros, accusant le plus fort repli du CAC 40, pratiquement inchangé au même moment.

Alors que le secteur automobile tablait jusqu'ici sur un début d'amélioration dans les approvisionnements de composants électroniques au quatrième trimestre, les difficultés de livraison en provenance d'Asie semblent maintenant parties pour déborder sur une bonne partie de 2022.

Pour l'année en cours, IHS Markit estime à 11 millions de véhicules l'impact potentiel sur la production totale du secteur, contre une précédente prévision en août comprise entre 6,3 millions et 7,1 millions.

La Plateforme de la filière automobile (PFA) a souligné mardi que cette crise tombait au plus mauvais moment car elle compromet le rebond du marché post-COVID et perturbe la délicate transformation du secteur vers le tout électrique.

Les pénuries de puces risquent aussi d'entraver les efforts d'électrification des constructeurs cette année alors qu'en 2021 tous en Europe doivent se conformer, désormais sur l'intégralité de leur flotte, au nouveau plafond moyen de 95 grammes de C02 au kilomètre s'ils veulent échapper à de lourdes amendes.

(Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)