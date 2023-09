Renault relance son célèbre Scenic en 100% électrique !

MUNICH, 4 septembre (Reuters) - Renault a dévoilé lundi une nouvelle version de son célèbre modèle de monospace Scenic, lancé il y a 27 ans, dans un format 100% électrique et sous une silhouette SUV plus adaptée à la demande. Le véhicule, qui sera fabriqué dans l'usine de Douai (Hauts-de-France), promet 620 kilomètres d'autonomie, a précisé Renault présent au Salon de l'automobile de Munich. Le nouveau Scenic sera l'un des modèles phares d'Ampère, la nouvelle entité du groupe dédiée à l'électrique qui doit être introduite en Bourse au printemps prochain. Son prix avoisinera les 40.000 euros, a indiqué le directeur général de Renault, Luca De Meo, lundi sur RTL. "Ce sera un peu en-dessous des 40.000 euros, on sera plus précis à la fin de l'année", a-t-il dit. La question du prix des véhicules électriques, toujours très élevé, reste un sujet central face à la vive concurrence de Tesla et des constructeurs chinois. "La voiture coche beaucoup de cases pour faire en sorte que ce soit une voiture pour tout le monde, et pas seulement pour une niche", a assuré Luca De Meo. Depuis son lancement, le Scenic s'est vendu à 5,3 millions d'exemplaires, a dit Fabrice Cambolive, directeur général de la marque Renault, au cours de la présentation du nouveau modèle. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Blandine Hénault, édité par Bertrand Boucey)