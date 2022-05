Renault relance le Scénic avec un "concept car" à hydrogène !

par Gilles Guillaume

PARIS, 19 mai (Reuters) - Renault a présenté jeudi un concept car alliant batterie électrique et pile à combustible à hydrogène, synthèse d'un savoir-faire que le groupe au losange entend rendre plus visible grâce à son projet de création d'une entité dédiée à l'électrique.

Le concept car, nommé "Scénic Vision", préfigure une des nouvelles voitures électriques qui doit porter les ambitions du plan de redressement "Renaulution".

Si le véhicule reprend le nom du célèbre monospace familial de Renault - vendu à plus de cinq millions d'exemplaires en un quart de siècle à travers quatre générations - il abandonne une silhouette passée de mode pour adopter les codes plus sportifs du SUV.

Une dizaine de centimètres plus haut que la Mégane électrique, le nouveau Scénic est un crossover coupé avec des flancs musculeux et une face avant agressive dans sa version "concept" révélée face à la tour Eiffel, lors de la 5e édition du sommet "ChangeNOW" consacré à l'environnement et à la justice sociale.

Le modèle dérivé du concept sera commercialisé à partir de 2024, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Pionnier de l'électrique avec les japonais Nissan et Mitsubishi au début de la décennie précédente, Renault est aujourd'hui éclipsé par le "pure player" Tesla ou par les ambitions de Volkswagen.

Pour sa contre-attaque, le constructeur français a ajouté à son concept car une motorisation hybride d'un nouveau genre, à la fois électrique et hydrogène, envisagée à un horizon plus lointain, au-delà de 2030.

Une pile à combustible de 16kW permet de prolonger l'autonomie de la voiture jusqu'à 800 km sans recharge et d'embarquer une batterie deux fois plus légère, avec à la clé une réduction de 75% de l'empreinte carbone par rapport à un modèle électrique conventionnel. Renault compte aussi parvenir à cette réduction grâce à des circuits plus courts pour l'approvisionnement de matériaux stratégiques comme le platine, le cuivre, l'aluminium et l'acier. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)