Renault réduit sa participation à 15% dans Nissan dans le cadre de leur nouvel accord

PARIS (Reuters) - Renault a annoncé mercredi avoir réduit sa participation à 15% dans Nissan dans le cadre de la finalisation de son nouvel accord de partenariat avec le groupe japonais. Le constructeur automobile français, qui détenait jusqu'à présent 43,4% de Nissan, a placé 28,4% des actions du groupe nippon dans une fiducie française afin de vendre cette participation "dans le cadre d’un processus organisé et coordonné avec Nissan", est-il indiqué dans un communiqué. Renault et Nissan avaient annoncé en février une restructuration de leur alliance fondée vingt ans plus tôt, avec un rééquilibrage de leurs participations croisées et la possibilité que le constructeur japonais investisse dans la future entité électrique, Ampère, du groupe au losange. En juillet, Nissan s'est engagé à investir jusqu'à 600 millions d'euros dans Ampère que Renault compte introduire en Bourse au printemps 2024. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)