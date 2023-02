Renault présentera le 6 février la refonte de son alliance avec Nissan

PARIS (Reuters) - Renault a confirmé jeudi la présentation le 6 février de l'accord sur la refonte de son alliance avec le japonais Nissan et Mitsubishi Motors à l'occasion d'une conférence commune à Londres. "Les membres de l'Alliance présenteront, lors de cette conférence, les accords définissant les nouvelles bases de leur partenariat", indique Renault dans un communiqué. Renault et Nissan s'apprêtent ainsi à officialiser l'accord de restructuration de leur alliance, fondée plus de vingt ans plus tôt, afin de l'adapter à la révolution automobile en cours - bascule accélérée vers l'électrique et la tech - et aux nouvelles stratégies de chacun de ses membres. L'accord, en discussion depuis de longs mois, doit être encore être formellement validé par les conseils d'administration des sociétés entre dimanche soir et lundi matin, heures européennes, avant sa présentation à la presse et aux marchés financiers. Il prévoit un rééquilibrage capitalistique entre Renault et Nissan, via le transfert dans une fiducie, en vue d'une vente, d'une participation de 28,4% du groupe au losange dans son partenaire japonais, ramenant les deux constructeurs à une participation croisée de 15% chacun. Outre ce changement historique pour l'alliance, Renault, Nissan - et le troisième partenaire Mitsubishi - doivent également détailler plusieurs projets pour continuer d'exploiter au mieux les synergies industrielles entre les trois groupes, notamment en Inde, en Amérique latine et dans les voitures et fourgons électriques en Europe. Nissan devrait également confirmer la perspective de son investissement dans la future entité de véhicules électriques de Renault, appelée à jouer un rôle central dans la stratégie future du constructeur français, dans le but d'en devenir un actionnaire stratégique. L'entité, dénommée Ampère, doit faire l'objet d'une introduction en Bourse au quatrième trimestre. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Blandine Henault et Matthieu Protard)