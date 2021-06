Renault-Nissan : Petite révolution dans l'état-major chargé de Daimler

Crédit photo © Reuters

par Gilles Guillaume

PARIS (Reuters) - Renault, Nissan et Mitsubishi vont tourner la page de plusieurs années de coopération avec Daimler en abandonnant la fonction de directeur de l'alliance pour une approche plus bilatérale et pragmatique vis-à-vis du constructeur allemand, ont dit à Reuters plusieurs sources proches du dossier.

A plus de 66 ans, Jacques Verdonck, directeur de l'alliance franco-japonaise chargé de la coordination des projets avec Daimler depuis plus de trois ans, prendra sa retraite à la fin du mois, ont déclaré trois sources.

Selon deux d'entre elles, son poste hérité de l'ère Carlos Ghosn ne sera pas maintenu puisqu'il sera remplacé par trois personnes - Sandra Gomez pour Renault et Catherine Perez pour Nissan, toutes deux chargées des partenariats pour chacun des deux groupes, ainsi que par un représentant de Mitsubishi.

La fin de cette convergence ne manquera pas d'alimenter les doutes sur la dynamique actuelle de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, même si cela s'avère plus conforme à la nouvelle stratégie "leader follower" selon laquelle chaque membre du trio pilote un certain nombre de projets pour le reste de l'alliance.

Elle peut aussi nourrir les interrogations récurrentes sur l'état des liens avec Daimler, mais d'après les sources, elle traduit surtout un changement d'époque et d'état d'esprit.

"La coopération avec Daimler est à ce jour composée de projets Renault-Daimler, Nissan-Daimler et de quelques projets Renault-Nissan-Daimler", a souligné une des sources.

"L'approche est plus bilatérale qu'au début car les points de convergence entre l'alliance et Daimler sont moins nombreux", ajoute une autre source. "Mais il y en a encore beaucoup. On est simplement devenu purement pragmatique, comme dans un mariage de raison."

Renault et Daimler ont refusé de commenter ces informations. Aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Nissan.

FOURGONS ET BATTERIES À LA RESCOUSSE

L'avenir du partenariat fondé en 2010 fait régulièrement l'objet de spéculations, notamment depuis que ses deux fondateurs ne sont plus là.

Carlos Ghosn, ex-PDG de Renault-Nissan poursuivi pour des malversations financières qu'il dément et réfugié au Liban, et Dieter Zetsche, président du directoire de Daimler jusqu'en 2019, ont toujours joué publiquement de leur bonne entente pour incarner cette coopération.

Le départ de Jacques Verdonck, polytechnicien, ingénieur des Mines et artisan du partenariat depuis ses débuts, pourrait relancer les interrogations.

Comme l'ont déjà fait auparavant la révision à la baisse des ambitions communes dans le haut de gamme, l'abandon par Daimler d'un pick-up sur base Nissan, la fin annoncée de la coopération Twingo-Smart et la vente par Renault et Nissan de leurs participations dans Daimler, définies à l'origine pour cimenter les liens.

Le partenariat industriel s'est heurté notamment à la difficulté de faire converger les projets d'un nom prestigieux du premium automobile avec les réalités de deux constructeurs plus généralistes. Mais face à la révolution qui s'annonce dans l'automobile, aucun ne peut se priver de la moindre synergie qui se présente.

Daimler est ainsi très satisfait de son usine commune avec Nissan au Mexique, de sa fourgonnette Mercedes Citan, produite en France sur la base du Renault Kangoo, tandis que le groupe au losange espère toujours étendre aux grands fourgons sa collaboration avec son partenaire de Stuttgart.

"L'électrification crée de nouvelles opportunités", ajoute une des sources, évoquant notamment le segment des batteries appelé à connaître en Europe un développement spectaculaire.

(Reportage Gilles Guillaume, avec la contribution d'Eimi Yamamitsu à Tokyo, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)