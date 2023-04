Renault/Nissan : La signature des accords finaux n'est pas une question de mois, dit De Meo

PARIS, 17 avril (Reuters) - La signature des accords finaux entre le constructeur français Renault et son partenaire japonais Nissan "n'est pas une question de mois", a déclaré lundi à la presse le directeur général du groupe au losange Luca de Meo en marge d'un événement sectoriel. Luca de Meo s'exprimait à l'occasion de la cérémonie de remise du 42e prix de l'Homme de l'année du Journal de l'automobile à Luc Donckerwolke, président de Hyundai Motor Group. (Reportage Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)