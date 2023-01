Renault-Nissan : De Meo et Senard participeront à l'AOB à distance

PARIS/TOKYO (Reuters) - Luca de Meo, directeur général de Renault, et Jean-Dominique Senard, président du constructeur automobile français, ne feront pas cette semaine le déplacement au Japon pour le prochain conseil opérationnel de l'alliance (AOB) mais y participeront à distance, en visioconférence, ont dit à Reuters deux sources proches du dossier.

L'AOB doit se pencher jeudi sur le projet de restructuration de l'alliance fondée vingt ans plus tôt entre Renault et Nissan, et pour lequel l'annonce d'un accord global semble imminente.

La décision des dirigeants de Renault de ne pas s'envoler finalement pour le Japon ne doit pas être interprétée comme un signe que les négociations sont à la peine, ont précisé les deux sources, mais au contraire comme une preuve que le processus se déroule bien et qu'à ce stade, leur présence sur place n'est pas nécessaire.

Renault a toujours refusé de commenter publiquement les discussions en cours avec son partenaire japonais. Un porte-parole de Nissan a refusé de faire un commentaire.

(Gilles Guillaume à Paris et Maki Shiraki à Tokyo, édité par Kate Entringer)