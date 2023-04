Renault/Nissan : De Meo confiant dans la signature prochaine des accords sur l'alliance

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La signature des accords finaux entre le constructeur français Renault et son partenaire japonais Nissan "n'est pas une question de mois", a déclaré lundi à la presse le directeur général du groupe au losange Luca de Meo en marge d'un événement sectoriel. "Ce n'est pas une question de mois. On est en train de travailler et d'activer beaucoup de projets qui font partie de l'accord, donc il y a beaucoup de discussions contractuelles, légales", a-t-il dit en marge de la cérémonie de remise du 42e prix de l'Homme de l'année du Journal de l'automobile à Luc Donckerwolke, président de Hyundai Motor Group. Les accords sur le rééquilibrage de l'alliance et l'introduction de nouveaux projets, présentés le 6 février à Londres, devaient être initialement finalisés et signés à la fin du premier trimestre. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Augustin Turpin, édité par Jean-Michel Bélot)