Renault ne peut pas se permettre de se lancer dans une course au discount dit Le Borgne

MUNICH, 3 septembre (Reuters) - Renault ne peut pas se permettre de se lancer dans une course au discount avec Tesla ou les constructeurs chinois, a déclaré le directeur de l'ingéniérie du groupe français, Gilles Le Borgne, à des journalistes lors du salon automobile de Munich. "La bonne stratégie est de maintenir les prix et d'ajuster les coûts fixes," a ajouté Gilles Le Borgne. La forte implantation de Renault sur les marchés européens en fait l'un des constructeurs les plus exposés à la nouvelle concurrence de Tesla et des constructeurs chinois de véhicules électriques, a estimé UBS cette semaine dans une note. (Reportage Gilles Guillaume, rédigé par Christoph Steitz, version française Jean-Stéphane Brosse)