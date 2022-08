Renault monte, Geely et un pétrolier pourraient entrer dans son entité thermique

PARIS, 31 août (Reuters) - Le titre Renault grimpe mercredi à la Bourse de Paris, soutenu par une information de Reuters selon laquelle le constructeur automobile pourrait accueillir Geely Automobile et un groupe pétrolier, mais pas son partenaire Nissan, au capital de sa future entité de moteurs thermiques.

A 10h22, l'action Renault monte de 2,41% à 28,85 euros, la plus forte progression du CAC 40, en baisse de 0,64% au même moment.

Renault a pour projet de créer en son sein un pôle électrique basé en France et un autre basé à l'étranger et rassemblant des sites de moteurs et de transmissions essence et hybrides.

Si Renault entend bien rester majoritaire dans son pôle électrique "Ampère", il prévoit de demeurer seulement actionnaire de référence de son entité thermique "Horse", qui comptera également un effectif d'environ 10.000 personnes.

Selon deux sources proches du groupe, Renault conserverait 40% de l'entité thermique, Geely entrerait au même niveau et le pétrolier à hauteur de 20%, ce qui ne laisserait aucun place à son partenaire Nissan.

"Certains pourraient en déduire qu'il pourrait y avoir une séparation en matière de stratégie entre les deux entreprises", a déclaré Tom Narayan, analyste chez RBC Capital Markets.

Les analystes de Stifel soulignent également dans une note que le fait intéressant de cette information de Reuters est l'absence d'implication dans l'opération du groupe japonais, pourtant partenaire de longue date de Renault.

"La possibilité d'une scission partielle de l'activité ICE moteurs à combustion interne avec des partenaires susceptibles de prendre le relais" explique la performance du titre, a ajouté Pierre-Yves Quéméner chez Stifel.

"Cela devrait optimiser l'allocation du capital de Renault, qui opère une longue transition vers l'électrification complète (en Europe au moins)", a-t-il ajouté. (Rédigé par Laetitia Volga, avec Elena Vardon, édité par Bertrand Boucey)